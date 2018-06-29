Москва, 29 июня, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В Москве к началу чемпионата мира по футболу 1453 отеля прошли обязательную процедуру классификации. За две недели проведения турнира еще 72 столичные гостиницы подтвердили свою категорию. В настоящее время в Москве работают 1525 отелей, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Франции перед началом матча в Лужниках

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев отметил, что столичные гостиницы справляются с наплывом туристов и болельщиков ЧМ-2018. Выявлены лишь единичные случаи нарушения завышения цен гостиницами.

Во время проведения матчей ЧМ-2018 отели в Москве загружены в среднем на 90%. В центре столицы гостиницы заполнены почти полностью. По словам Гуляева, некоторые болельщики уже выезжают из отелей, потому что их команды не прошли в 1/8 финала ЧМ-2018. Тем не менее, загрузка московских гостиниц почти не снизилась.

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Как сообщало ИА REGNUM, прохождение классификации для гостиниц городов — организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года является обязательной процедурой с 1 января 2017 года. Гостиницы, не прошедшие классификацию, не имеют права принимать постояльцев.

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