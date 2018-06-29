Буэнос-Айрес, 29 июня, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Первый, кто предоставит достоверные сведения об источнике, распространившем слухи в мессенджерах и соцсетях о смерти экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, получит от него награду в $10 тысяч, сообщила аргентинская газета Clarin со ссылкой на адвоката Матиаса Морлу.

Графити Диего Марадона

По его словам, автора скандальных записей, на которых человек сообщает о госпитализации спортсмена и его смерти, требуется найти и подвергнуть наказанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще во время матча Аргентина — Нигерия, который проходил в Санкт-Петербурге 26 июня, Марадона почувствовал себя плохо. Ряд СМИ сообщили о госпитализации легендарного футболиста, однако позже он опроверг слухи, сообщив, что у него сильно разболелась шея.

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