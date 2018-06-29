Улан-Удэ, 29 июня, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В Бурятии сотрудник Заудинского лесхоза Фёдор Григорьев спас из огня маленькую девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства В Бурятии лесник спас ребёнка из огня

Двухквартирный брусовой дом в посёлке Николаевский загорелся вечером 22 июня. Григорьев увидел первым, что у соседей из дома идёт дым. Вызвали пожарных, лесник побежал в дом.

«Я услышал, что плачет ребёнок, на коленях прополз на голос. Весь дом был в дыму, обнаружил на диване девочку, схватил её и вытащил из дома», — рассказал Фёдор Григорьев.

В республиканском главке МЧС уточнили, что в тушении пожара были задействованы шесть человек. Применялось две единицы техники. Никто не пострадал.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар с трагическим исходом произошёл в Бурятии 28 июня. Загорелся жилой вагончик в городе Северобайкальске, в огне погибли трое детей. По версии дознавателей МЧС России, к пожару в Северобайкальске мог привести аварийный режим работы электрооборудования.