Вашингтон, 29 июня, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Инженеры военного ведомства США разработали своеобразную «говорящую листовку» — аудиоустройство толщиной в несколько листов обычной бумаги, способное воспроизводить 30-секундное сообщение и предназначенное для распространения «на вражеской территории». Об этом пишет издание Defense One.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Отмечается, что высокотехнологичная «листовка» предназначена для распространения на территориях, подконтрольных вероятному противнику среди мирного населения или «вражеских солдат, которые хотят сдаться или нанести ущерб».

В настоящее время командование специальных операций вооружённых сил США (USSOCOM) ищет разработчика, способного довести прототип «говорящей листовки» до серийного устройства, пишет автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в ближайшее время получат на вооружение гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», а через год на боевое дежурство встанут межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

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