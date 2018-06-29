Якутск, 29 июня, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Школу №35 для детей с особыми потребностями, которую в Якутске ждут с 2015 года, пообещали достроить в ближайшие полгода. Об этом заявил врио главы региона Айсен Николаев, посетив строящийся объект вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Воробьева. Учительница. 1957

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«Долгожданный объект планируют сдать к концу года», — написал Айсен Николаев в соцсетях. Пост он сопровождает фотографиями, на которых видно, что у здания школы над сваями уже появились стены.

«И никого не смущает, что эту школу именно по вине мэрии Якутска не построили», — комментируют обещание экс-мэра столицы Якутии жители региона в соцсетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, открыть инклюзивную школу руководство Якутска обещало ещё в 2015 году, но на предназначенном для её строительства участке вместо учреждения образования появился многоквартирный дом. По подозрению в незаконных махинациях с участком в октябре 2016 года был задержан бывший вице-мэр Якутска Егор Попов.

По данным следствия, в 2013 году он, нарушив закон, распорядился уменьшить площадь участка, на котором городские власти должны были строить новое здание школы № 35, предназначенной для детей-инвалидов. Землю чиновник передал частной компании под строительство многоквартирного жилого дома.

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