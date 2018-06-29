Грозный, 29 июня, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Чечне произошел пожар на автозаправочной станции в Шелковском районе. Несколько цистерн с топливом взорвались вечером 28 июня на АЗС «Даймохк», расположенной на окраине станицы Шелковская, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. После этого станция загорелась, огонь распространился на площади около 800 кв. м.

Michael Deal Взрыв

Во время пожара пострадали люди. Их число в спасательном ведомстве не уточняется. Сообщается лишь, что они доставлены в центральную больницу Шелковского района. По данным СМИ, пострадавших пятеро, они работники автосервиса, здание которого располагалось вблизи АЗС. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Само здание автосервиса уничтожено при пожаре.

Огонь был потушен к 21:00. На его ликвидацию привлекались 58 человек личного состава и 17 единица техники.