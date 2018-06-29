Вашингтон, 29 июня, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Специалисты Агентства национальной безопасности (АНБ) США приступили к удалению записей телефонных разговоров, полученных по ошибке, говорится в распространенном спецслужбой заявлении.

Прослушка

Из сообщения следует, что прослушка велась в 2015 году с использованием возможностей операторов связи, однако сбой в системе привел к тому, что в распоряжении спецслужбы оказались лишние данные. При этом, отмечают аналитики агентства, «основная причина проблемы с тех пор была решена», поэтому в будущем АНБ сможет получать записи телефонных переговоров только конкретных абонентов.

Добавим, на АНБ возложены функции радиоэлектронной разведки и контрразведки, а в США действует закон о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA), который позволяет использовать неограниченные возможности для сбора, хранения и передачи информации в рамках разведывательных операций США.