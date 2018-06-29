Брюссель, 29 июня, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Переговоры между Соединённым Королевством и Евросоюзом о Brexit будут ускорены в самое ближайшее время, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом сообщает 29 июня BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Полагаю, обе стороны (Лондон и Брюссель, — прим. ИА REGNUM ) хотят продолжить эту работу в более ускоренном темпе, чем мы делали это до сих пор, и мы, конечно, приветствовали бы это», — цитирует телеканал слова британского премьер-министра.

По словам Мэй, британская сторона в ближайшее время опубликует документ, в котором будут изложены представления властей Великобритании о сотрудничестве с ЕС после процедуры Brexit.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня королевскую санкцию на выход страны из Евросоюза дала королева Великобритании Елизавета II. Об этом уведомил спикер Палаты общин Джон Беркоу.

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