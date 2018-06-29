Москва, 29 июня, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Все сообщения пользователей теперь будут храниться на серверах в России в течение шести месяцев. Такая обязанность онлайн-сервисам предписана правительством РФ и начинает действовать с 1 июля 2018 года. Соответствующее постановление, уточняющее требования так называемого «закона Яровой», опубликовано на правовом портале правительства.

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Как следует из документа, храниться в течение полугода должны записи переговоров в интернете, текстовые сообщения в мессенджерах и социальных сетях, на сайтах знакомств и других интернет-площадках, видео‑ и иной контент, пересылаемый их клиентами. Это касается данных пользователей, зарегистрировавшихся и авторизующихся с российских IP-адресов, указавших при регистрации российский номер телефона, паспорт или иной документ государственного образца.

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Также интернет-сервисам предписано записывать и хранить электронную переписку пользователей, о нахождении которых в России онлайн-сервисам сообщат правоохранительные органы. Доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-разыскных мероприятий

Как сообщало ИА REGNUM, правила хранения данных по так называемому «пакету Яровой» правительство РФ утвердило в апреле 2018 года. Тогда в соответствии с постановлением операторов связи обязали с 1 октября 2018 года хранить трафик пользователей 30 суток. А текстовые сообщения, голосовые данные, изображения, звуковые, а также аудио и видеосообщения должны храниться полгода. Кроме того, операторов обязали увеличивать объёмы хранения данных на 15% ежегодно в течение пяти лет.