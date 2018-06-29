Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Семья уроженки Украины Ирины Баракат, обратившейся за помощью к президенту России Владимиру Путину во время «прямой линии», прибыла из Сирии в Санкт-Петербург.

78.мвд.рф Ирина Баракат с российским паспортом

Самолет Ту-134 Министерства обороны РФ, на борту которого находились муж и трое детей Баракат, приземлился на аэродроме Западного военного округа в Петербурге утром 29 июня.

Напомним, уроженка Одессы Ирина Баракат — жена сирийца, работала переводчиком в Сирии и помогала российским военнослужащим общаться с местным населением. В 2016 году женщина попала под ракетный обстрел террористов в Алеппо и получила серьезные ранения, после чего была доставлена в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.

Во время «прямой линии» 7 июня женщина дозвонилась Владимиру Путину и попросила главу государства помочь ей в получении российского гражданства, поскольку для восстановления здоровья необходимы функциональные протезы, полагающиеся только гражданам РФ. Кроме того, она попросила помочь ей встретиться с семьей, которая находится в Сирии. 25 июня российский лидер предоставил Баракат российское гражданство. Сегодня, 29 июня, женщина встретится и со своей семьей.