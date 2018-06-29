Брюссель, 29 июня, 2018, 08:12 — ИА Регнум. В ходе работы первого дня саммита Евросоюза было принято решение о создании нового механизма введения санкций против государств, признанных виновными в распространении или применении химического оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Wolfhazmat.de Склад химического оружия

В документе, принятом главами государств и правительств 28 государств ЕС, говорится о том, что участники саммита, который проходил в Брюсселе 27 и 28 июня, призывают «как можно скорее принять новый режим ЕС по введению санкционных мер» в связи с применением и распространением химоружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за катастрофу Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам — Куала-Лумпур, который потерпел крушение в районе села Грабово в Донецкой Народной Республике (ДНР) 17 июля 2014 года. Также ЕС просит Россию «в полной мере» сотрудничать в расследовании этой авиакатастрофы.

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