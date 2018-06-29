Москва, 29 июня, 2018, 08:09 — ИА Регнум. 29 июня в Москве ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«Переменная облачность, без осадков, — говорится в сообщении. — Ветер южной четверти 4 — 9 метров в cекунду».

Температура воздуха в столице днем составит +28. +30 градусов.

Отмечается, что уже к выходным жара в городе немного спадёт. Первый день июля будет достаточно прохладным. Столбик термометра не поднимется в дневные часы выше отметки в +22 градуса.

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