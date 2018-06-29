Москва, 29 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. При повышении пенсионного возраста банкам безусловно придется повысить максимальный возраст заемщиков, которым будет доступна ипотека, однако ипотечные кредиты, возможно, будут доступны не каждому возрастному заемщику, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Сегодня дела с ипотекой для заемщиков старшего возраста обстоят не очень хорошо. Самый «ипотечный» возраст на сегодняшний день, если проанализировать условия предоставления ипотечных кредитов в московских банках, это 25−40 лет, при условии, конечно, что заемщик, находящийся в такой возрастной группе, обладает общим трудовым стажем не менее одного года и работает официально. Именно у таких заемщиков наивысшие шансы взять ипотечный кредит», — считает эксперт.

Но что делать заемщикам старше 45 лет, которые пока работают, получают неплохую зарплату и на пенсию пока не собираются? В принципе, банки таких клиентов тоже жалуют, и чаще всего кредит выдается гражданам, у кого возраст на момент погашения кредита не будет превышать 65 лет, а есть и банки, готовые предоставить ипотеку людям даже более старшего возраста при условии их платёжеспособности и хорошей кредитной истории. Так что знакомые нам по телевизионной рекламе истории старичков-бодрячков, которые взяли кредит в банке и даже обеспечили всю семью и внуков, сложно назвать придуманными.

«Однако с ипотекой сложнее, там вопрос в том, на какой срок вы собираетесь брать ипотечный займ. Если на срок от 1 до 5 лет, то шансы получить ипотеку очень высоки. А если на срок 25−30 лет, то шансов взять кредит в частном банке, конечно, мало, но есть же еще и государственные банки («Сбербанк», «ВТБ», «Россельхозбанк»), которые к возрастным заемщикам относятся лояльнее. Правда, получить в этих банках ипотеку с государственным субсидированием процентной ставки возрастному заемщику будет практически невозможно, так как эта программа требует, чтобы возраст заемщика на момент погашения кредита не превышал официального пенсионного возраста (пока речь идет о 55 годах для женщин и 60 годах для мужчин)», — пояснила Мильчакова.

Когда пенсионный возраст будет повышен, большее число возрастных заемщиков может рассчитывать не только на ипотеку, но и на ипотеку с господдержкой. Другой вопрос состоит в том, не наводнит ли Россию через несколько лет армия пожилых безработных, и, если такой негативный сценарий реализуется, то рассчитывать на долгосрочный ипотечный кредит смогут очень немногие люди старше 50 лет.

«Впрочем, среднесрочные кредиты всегда будут актуальны, поскольку многие пожилые люди берут сравнительно небольшие суммы в кредит, чтобы продать уже существующее жилье и купить несколько квартир — для себя и детей. На таких заемщиков банки всегда будут рассчитывать, поскольку вероятность невозврата кредита именно у них крайне мала, они наиболее дисциплинированы. Поэтому повышение пенсионного возраста вряд ли негативно скажется на банковском секторе и не сможет сильно ограничить возможности возрастных граждан в получении ипотеки», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, агентство РИА-«Недвижимость» провело опрос о влиянии повышения пенсионного возраста на ипотечный рынок. Большинство опрошенных агентством экспертов пришли к общему мнению о том, что банкам придется повысить максимальный возраст заемщиков.

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