Нью-Дели, 29 июня, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Министерство нефти Индии попросило компании по переработке нефти подготовиться к резкому сокращению импорта нефти из Ирана, начиная с ноября 2018 года, сообщает 29 июня Al Jazeera.

Иран. Нефть

Данное заявление демонстрирует стремление Нью-Дели поддержать Соединенные Штаты в их давлении на Исламскую республику. Тем не менее, официально Индия подчеркнула, что не признает односторонние действия Вашингтона и придерживается позиции ООН в данном вопросе.

Напомним, президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отменил ядерную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году между Исламской республикой и постоянными членами СБ ОНН и Германией. В соответствии с ней Тегерану обещалось частичное снятие санкция в обмен на заморозку ядерной программы.