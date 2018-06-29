Брюссель, 29 июня, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Совет Евросоюза призывает Россию принять на себя ответственность за крушение рейса MH17 малайзийской авиакомпании летом 2014 года над Донбассом. Об этом говорится в заключении саммита ЕС, который проходил в Брюсселе в течение двух дней — 27 и 28 июня.

Osce.org Крушение Boeing 777 в Донбассе

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Хватит молчать: кто отдал приказ сбить малайзийский Boeing в Донбассе?

Также в документе ЕС призвал Москву «в полной мере» сотрудничать в расследовании трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в районе села Грабово в Донецкой Народной Республике. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

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В причастности к трагедии Запад обвинил Россию, заявив, что самолёт был сбит ракетой класса «земля — воздух», состоявшей на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ВС РФ. В Москве все обвинения категорически опровергли. В конце мая об отсутствии убедительных доказательств причастности России к крушению лайнера заявлял министр транспорта Малайзии Энтони Лок. А в июне 2018 года бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обвинил официальный Киев в непосредственной причастности к крушению лайнера, заявив, что приказ уничтожить самолёт лично отдал президент Украины Пётр Порошенко.