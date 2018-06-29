Москва, 29 июня, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Три сборных команды ЧМ-2018 выиграли в групповом этапе все три матча. Среди них команды Уругвая, Хорватии и Бельгии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Овации

Как следует из таблицы группового этапа, по два матча выиграли сборные России, Франции, Мексики, Швеции, Колумбии и Англии. Все они продолжат игру в плей-офф.

Также в 1/8 финала вышли и некоторые сборные, которые выиграли всего по одному матчу. Речь идёт о командах Португалии, Испании, Дании, Аргентины, Японии и Швейцарии.

Для остальных сборных участие в чемпионате мира 2018 года окончено. Из них ни одного матча не смогли выиграть сборные Египта, Австралии, Панамы, Марокко, Коста-Рики и Исландии. Сборная Панамы, напомним, оказалась худшей по итогам группового этапа ЧМ.