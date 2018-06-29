Брюссель, 29 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Странам-членам Европейского союза (ЕС) удалось прийти к общей позиции по решению миграционного кризиса утром 29 июня, пишет газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Европейское сотрудничество выиграло (…). Солидарность, которой мы обязаны странам первого въезда, была отмечена во время саммита», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон после ночи переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28−29 июня в Брюсселе проходит саммит ЕС, на котором обсуждают поиск выхода из миграционного кризиса. Италия днем ранее не позволила подписать текст итогового документа саммита.