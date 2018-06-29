Кемерово, 29 июня, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв на открытии «Инфорума» Союза журналистов России, который проходит сегодня, 29 июня, в городе Кемерово, объявил о запуске собственного сайта sergeytsivilev.ru, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Сергей Цивилев

«Объявляю об открытии нового официального сайта временно исполняющего обязанности губернатора — sergeytsivilev.ru. Сайт мы создавали специально для прямого диалога между властью и жителями Кузбасса», — сказал Цивилёв. Отметив, что он пополнил ряды блогеров.

Напомним, Сергей Цивилёв был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, после досрочно отставки Амана Тулеева. Тулеева покинул пост, который он занимал более 20 лет, спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В пожаре погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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Досрочные выборы губернатора Кузбасса пройдут 9 сентября 2018 года. Сергей Цивилёв уже подал в региональный избирком документы как кандидат на эти выборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , ранее о запуске личного сайта объявил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.