Москва, 29 июня, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Дела в России идут сегодня в целом в правильном направлении, в этом уверены 46% граждан. По мнению 42%, страна движется по неверному пути. 12% опрошенных затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряет большинство российских граждан (65%), из них 24% ответили «безусловно, да», 41% — «скорее да».

При этом почти в два раза меньше граждан одобряют деятельность нынешнего правительства России (34%). У 61% опрошенных работа министров вызывает неодобрение. 5% затруднились ответить.

Опрос проведен 22−26 июня 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

Читайте также: 80% жителей России дают хорошую оценку работе Путина

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы прошли в России 18 марта. В голосовании приняли участие 67,54% избирателей. В поддержку действующему главе государства Владимиру Путину высказались более 56,4 млн человек — 76,69% избирателей, пришедших на участки.

На эту тему: 76% граждан следят за работой правительства РФ