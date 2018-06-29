Владивосток, 29 июня, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Спортивные объекты, возведённые к чемпионату мира по футболу, будут использоваться для развития детского спорта, а также проведения культурных мероприятий. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Эдгар Брещанов Олимпийский стадион «Фишт»

По словам Голодец, детский спорт будут развивать на всех объектах, построенных к мундиалю. Речь идёт о футбольных школах, а также секциях по другим видам спорта — регби, гимнастика.

Она также добавила, что в правительстве обсуждается федеральная программа по развитию и использованию спортивной инфраструктуры. В неё войдут все стадионы, кроме центральных — «Лужники», «Спартак» и «Зенит».

Кроме того, как отметила Голодец, спортплощадки могут использоваться для гастролей коллективов, которые собирают большие аудитории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин по итогам «прямой линии» поручил, чтобы после окончания чемпионата мира инфраструктура, возведённая в городах, где проводятся матчи, использовалась эффективно.

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