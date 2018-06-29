Мадрид, 29 июня, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Нападающий ФК «Спартак» (Москва) Квинси Промес арестован полицией на острове Ибица в Испании за избиение жены, передает Voetbal Primeur.

Ailura Квинси Промес

По данным издания, спортсмен избил свою супругу и нескольких очевидцев инцидента, которые пытались успокоить футболиста. Прибывшая по вызову полиция арестовала полузащитника.

Отмечается, что Промес в этот вечер отдыхал вместе с игроком катарского клуба «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдером, который на момент драки уже ушел.

Напомним, Промес был признан лучшим игроком 2017 года в российском футболе по версии Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В 2017 году он забил 23 гола за «Спартак» и сборную Нидерландов и выиграл в составе клуба чемпионат и Суперкубок России.

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