Москва, 29 июня, 2018, 07:35 — ИА Регнум. На вооружение Военно-морского флота России взято новое вооружение. Речь идёт о ракетном комплексе Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки

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Отмечается, что испытания ракеты прошли успешно, её надежность подтверждена. Необходимые документы уже подписаны. Между тем, с Минобороны пока официально не подтвердили эту информацию.

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Баллистическая ракета Р-30 «Булава», предназначенная для вооружения подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей», разрабатывается с середины 1990-х годов Московским институтом теплотехники. Ракета массой около 36 тонн способна нести от шести до десяти боеголовок, её радиус действия — 8 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, успешный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» произвёл 22 мая. Задачи запуска были выполнены. Годом ранее, в июне 2017 года, стрельба этими ракетами была выполнена также с головного корабля проекта 955 «Борей» и из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки. Как сообщили тогда в Минобороны РФ, «параметры траектории полета МБР «Булава» отработаны в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты выполнили полный цикл программы полёта и успешно поразили заданные цели на полигоне».

Напомним, испытательные пуск ракеты Р-30 проводились с 2005 года и шли с большими сложностями. С этого времени и по 2017 год были запущены 27 ракет этого типа, из которых 10 оказались аварийными или частично успешными (37%).