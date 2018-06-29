Багдад, 29 июня, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Спикер парламента Ирака Салим аль-Джабури заявил о том, что в стране начнется пересчет голосов, поданных гражданами на парламентских выборах в стране, сообщает 29 июня Kurdistan.ru.

Hossein Mersadi Выборы в Ираке

Голоса будут пересчитываться в ручную, что позволит разрешить споры по поводу многочисленных претензий, вызванных работой электронной системы голосования, используемой в Ираке впервые.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы, ставшие первыми после победы над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Результаты, ознаменовавшие собой победу шиитских партий, вызвали недовольство у других политических объединений.