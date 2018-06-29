Багдад, 29 июня, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отдал распоряжение о казни осужденных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 29 июня Kurdistan.ru.

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Данное решение последовало в ответ на убийство восьмерых иракских граждан, убитых террористами за сутки до этого. В резиденции Абади подчеркнули, что распоряжение касается только тех боевиков, чья вина полностью установлена.

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала подобное решение премьер-министра Ирака поспешным.

Напомним, в тюрьмах Ирака находятся сотни боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приговоренных к различным тюремным срокам.