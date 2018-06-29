Улан-Удэ, 29 июня, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Facebook рассказал подробности о встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, состоявшейся 27 июня в Горках (Московская область).

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Алексееем Цыденовым

«По регламенту аппаратом правительства в повестке было заложено только три вопроса. С учётом ограниченности времени просили больше Дмитрия Анатольевича не «грузить». Приехал на прием заранее», — пишет Цыденов.

Глава Бурятии признался, что перед встречей сильно переживал:

«В общем мандраж немного (точнее — много) был, как меня примут, услышат ли, дадут ли время высказаться и так далее».

В итоге Цыденов заверил, что Медведев его выслушал:

«Без долгих дискуссий однозначно поддержал необходимость в кратчайшие сроки ликвидации как третьей смены в школах, так и очереди в детские сады детей от 3 до 7 лет (Только школы — это около 4 млрд руб. и детсады не меньше). Дал очень конкретные поручения правительству. Правда, поручил проверить, как мы раньше отчитывались, что у нас очередь в детские сады ликвидирована (Думаю, лучше получить по голове, но решить вопрос, чем отсиживаться в засаде)».

Итогом встречи стали поручения по проработке ряда вопросов. В частности, по выделению из резервного фонда правительства 520 млн руб. на очистные Улан-Удэ, по вопросу снижения платы за водопользование Гусиноозерской ГРЭС (без решения этого вопроса в 2021 году станция может быть остановлена), по формированию оргкомитета по празднованию 100-летия Бурятии в 2023 году и так далее.

Теперь, пишет Цыденов, «главное самим бы не оплошать»: вовремя оформить земельные участки и сделать проектную документацию по школам и садам.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, также на встрече Цыденов и Медведев обсудили вопрос строительства мусоросжигательного завода в Улан-Удэ с использованием японских технологий. Общая стоимость проекта — 6,5 млрд рублей.

Добавим, 28 июня стало известно, что комитет Госдумы по экологии зафиксировал критический уровень исчерпаемости мусорных полигонов в десяти субъектах РФ, в том числе в Бурятии.

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Что касается школ и детсадов, в республике в третью смену в 2017/2018 учебном году обучались 1019 человек в шести школах. По состоянию на 1 июня 2018 года в актуальной очереди в детсады состояли более 12 тысяч детей.