Оренбург, 29 июня, 2018, 07:43 — ИА Регнум. В Оренбурге Арбитражный суд удовлетворил требования коммерческой организации и православного прихода о признании частично недействующим постановления правительства «Об утверждении границ территорий, зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в утвержденных границах объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения города Оренбурга Оренбургской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона. Чиновников обязали снять охранный статус с участка, на котором расположено теперь уже полуразрушенное здание ценной застройки — бывшей обкомовской дачи.

Минкультуры Оренбургской области Многоэтажный жилой комплекс на фоне исторических зданий

«Будем оспаривать это решение в суде, расположенном в Челябинске», — заявила министр культуры и внешних связей Евгения Шевченко.

Напомним, что в феврале 2018 года на набережной Урала собственник начал крушить здание бывшей обкомовской дачи. После тревожных сигналов от местных жителей на место выехали высокопоставленные чиновники и правоохранители. Демонтаж был приостановлен. Начались судебные тяжбы.

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Минкультуры составило протокол об административном нарушении, однако суд приостановил дело из-за недоказанности вины ООО «Статус». Также на сторону коммерсантов суд встал и тогда, когда рассматривал предписание прокуратуры о недопущении сноса обкомовской дачи. Оно признано незаконным.

В свою очередь, ООО «Статус» и религиозная организация потребовали в суде признать недействительными границы охранной зоны, установленные для сохранения исторического облика вокруг памятника культурного наследия — гауптвахты (середина XIX века). Истец преследовал коммерческий интерес и оспаривал запрет на строительство многоэтажного жилого комплекса «Онегин» на территории набережной Урала. Чтобы начать строительство, надо снести здание обкомовской дачи до конца. Завершить этот процесс можно только после того, как в постановление правительства о границах охранной ландшафтной зоны внесут изменения. На чём и настаивал в суде истец.

Как подчеркнули в минкультуры Оренбуржья, намерение православного прихода возвести храм выглядело как формальный повод для снятия охранного режима со всей территории, принадлежащей компании «Статус». Полученный религиозной организацией в дар земельный участок тоже расположен на территории зоны охраны исторического памятника.

Собственник участка настаивал в суде на том, что деятельность на территории обкомовской дачи не нарушает историко-культурные связи. Между тем в минкультуры считают иначе. По мнению чиновников, огромный элитный жилой комплекс внесёт явный диссонанс, непоправимо уничтожив историко-культурное окружение здания гауптвахты.

Примечательно, что возле гауптвахты сохранился фундамент Спасо-Преображенского храма, основанного первым оренбургским губернатором И. И. Неплюевым. Во второй половине XVIII века собор считался главным храмом Оренбургского края.

«Фундаменты собора поставлены на государственный учёт, как памятник истории и культуры, и подлежит воссозданию в первоначальном виде, что в ансамбле с уже восстановленной Введенской церковью вернёт уникальную историческую панораму набережной, ту самую дореволюционную визитную карточку Оренбурга», — отметили в министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области.

Стоит также отметить, что уничтожение здания обкомовской дачи, являющегося образцом советского классицизма, проходило во время оформления чиновниками документов по включению этой ценной застройки в реестр памятников культурного наследия.

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Добавим, что точечная застройка в Оренбурге вызывает не менее горячие споры среди горожан. Население устало от изобилия «многоэтажных скворечников» и просит о парках, детских площадках. Набережная Урала, действительно, лакомый кусок для строителей. Жилой комплекс может стать выгодным вложением инвестиций и привлекательным для покупателей, поскольку рядом зелёная зона, река, а оживленные трассы остаются вдалеке.