Вашингтон, 29 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. В конгресс США внесен законопроект, который закрепляет результаты референдума о присоединении Пуэрто-Рико в качестве 51-го штата, сообщила пресс-служба американского парламента.

Американская форма. Пуэрто-Рико

Документ внесла представляющая латиноамериканский архипелаг в нижней палате Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменов из обеих американских партий в парламенте. Представляя проект закона на своей странице в Facebook, Гонсалес-Колон написала, что гордится тем, что стала одной из тех, кто «ведет Пуэрто-Рико по пути избавления от колониального ига».

Напомним, референдум о статусе территории прошел на острове в июне 2017 года. 97,18% участников голосования высказались за присоединение к США. Де-факто Пуэрто-Рико принадлежит США с 1898 года, а его являются гражданами американскими гражданами, но они не могут голосовать на выборах президента в конгрессе.