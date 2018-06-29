Вашингтон, 29 июня, 2018, 07:10 — ИА Регнум. В обмен на вывод американского военного контингента с территории Сирии президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече 16 июля предложит президенту России Владимиру Путину ограничить доступ Ирану к юго-западным сирийским провинциям, передаёт телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По сведениям источников издания в кругах, близких к Белому дому, Трамп желает ускорить вывод американских военных из Сирии и планирует передать под контроль правительственных сил юго-западные районы страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал журналистам, что встреча лидеров США и России состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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