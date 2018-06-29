Новосибирск, 29 июня, 2018, 06:55 — ИА Регнум. В больницы Новосибирской области госпитализированы десять детей с симптомами кори (восемь детей заболели, а двое — находились в контакте с заболевшими) и восемнадцатилетняя девушка. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Mil.ru В больнице

«26 и 27 июня в Детской городской клинической больнице № 3 было зафиксировано поступление детей из г. Обь и с. Толмачево с клиническими проявлениями кори. Также в Городскую инфекционную клиническую больницу № 1 с симптомами кори поступила 18-летняя девушка. Все заболевшие (с неорганизованным социальным статусом, без документов) прибыли в Новосибирскую область из другого региона», — уточняют в ведомстве, подчёркиваю, что все заболевшие не состояли на учете в медицинских организациях области и не были привиты от кори.

Региональный минздрав взял ситуацию с заболевшими корью на особый контроль: создан оперативный штаб, подготовлен дополнительный объём препаратов, в медицинских организациях оборудованы отдельные инфекционные боксы, предусмотрена возможность установки резервных коек в случае массового поступления заболевших, контактным детям провели экстренную вакцинацию.

Отметим, что корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Вирус передается воздушно-капельным путем.