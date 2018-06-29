Лхаса, Китай, 29 июня, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Суд Автономного района Тибет на западе Китая проводит первые слушания дела о защите общественных интересов против браконьеров, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Николай Усик Кабарга

Прокуратура уезда Чонггьэ подала иск против четырех охотников, которые 16 мая 2018 года были застуканы в момент охоты на рыжебрюхую кабаргу. Животное находится под высшей степенью охраны в Китае. Обвиняемые незаконно сбывали добычу, нанеся экономический ущерб в размере 240 тыс. юаней (около $36,25 тыс.). Приговор обвиняемым будет оглашен позже.

Напомним, что в Китае действуют достаточно суровые законы по защите редких и вымирающих видов животных. С июня 2017 года законодатели Китая одобрили проведение судебных процессов в общественных и национальных интересах, что призвано вывести борьбу за защиту животных на новый уровень.