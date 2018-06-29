Томск, 29 июня, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» определилась с кандидатом на пост мэра Томска. Им стал действующий градоначальник Иван Кляйн, сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 июня, в пресс-службе регионального отделения партии.

Oleg K. Abramov Иван Кляйн

Решение было принято в ходе XXVII конференции местного отделения «Единой России». Уточняется, что в работе конференции принял участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Состоялось тайное голосование, за кандидатуру Кляйна проголосовали 187 делегатов из 220. Кандидатуру председателя молодежного парламента Дарьи Козыревой, занявшей ранее в ходе предварительного голосования второе место, поддержали 32 делегата. Кляйн после оглашения результатов голосования поблагодарил однопартийцев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2018 года Кляйн заявил о том, что будет участвовать в выборах мэра Томска, которые состоятся 9 сентября.

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Иван Кляйн руководит Томском с октября 2013 года.

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