Якутск, 29 июня, 2018, 06:31 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев будет баллотироваться в руководители республики при поддержке «Единой России». Такое решение было принято 28 июня по итогам голосования на конференции регионального отделения партии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской ЕР.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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Претендентов на победу в праймериз ЕР на выборы главы Якутии было трое. Помимо Айсена Николаева, в бюллетень для тайного голосования вписали главу регионального исполкома ОНФ республики Валерия Лютого и депутата Госсобрания Александра Сусоева. Каждый из них набрал по три голоса, Айсен Николаев — 90.

Политолог Андрей Данилов озвучил свой прогноз, какой будет избирательная кампания врио главы региона. По мнению эксперта, жителям региона стоит ожидать обилия обещаний и попытку сохранить молодёжный образ, который Айсен Николаев использовал на предыдущих выборах. Эксперт также подчеркнул, что у врио главы республики современный взгляд на политику.

«Его активность всегда была пиаром, — считает Андрей Данилов. — Он в первую свою избирательную компанию выставлял себя как молодого кандидата, ему имидж такой создавали. На него работали студенты СВФУ, КВН-щики, молодые единороссы. Он пытается создавать себе молодёжный образ, участвовал в Ice Bucket Challenge — обливался холодной водой. Это нетрадиционные вещи для российского политика. Айсен Николаев — американизированный политик: Дональд Трамп обливался холодной водой, и Барак Обама».

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Что касается обещаний, активно раздаваемых в предвыборную кампанию, то у Айсена Николаева накануне выборов в главы Якутска их было много, но выполнены не все, отметил политолог.

«Обещает он много. В прошлом году обещал пять лет возглавлять город, но теперь уходит на республику. Вот уже одно обещание не сдержал. Часть обещаний выполнена, часть нет», — отметил Андрей Данилов.

Напомним, 28 мая Айсен Николаев был назначен врио главы Якутии. До этого момента он был мэром Якутска — избрался на второй срок в сентябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Айсена Николаева желание бороться за кресло руководителя республики изъявили ещё четверо — лидер региональной ЛДПР Гаврил Парахин, председатель якутского отделения партии «Родина» Алексей Лаптев, депутат Нерюнгинского районного совета Александр Силин, представитель партии «Гражданская платформа», экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин и руководитель КПРФ республики, заместитель председателя Госсобрания Виктор Губарев.