Вашингтон, 29 июня, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в апреле в Белом доме предлагал ему инициировать выход Франции из состава Европейского союза. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников в ЕС.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

По информации источников издания, во время беседы с Макроном американский лидер заявил: «А почему бы вам не покинуть Евросоюз?». Как сообщается, взамен этого Трамп предложил заключить торговую сделку между США и Францией на более выгодных условиях, чем с ЕС.

О реакции Эммануэля Макрона на предложение американского президента источники газеты не сообщают. В Белом доме, как отмечается, данную информацию комментировать отказались.