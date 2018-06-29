Москва, 29 июня, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Футбольным болельщикам в жаркую погоду рекомендуется утолять жажду квасом или минеральной водой вместо пива, заявила врач-диетолог Наталья Денисова агентству городских новостей «Москва».

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Диетолог отметила, что употребление пива ведет к обезвоживанию и несет серьезную нагрузку на поджелудочную железу, в то время как квас содержит гораздо меньше алкоголя и не несет за собой столь деструктивного эффекта. Идеальным напитком для утоления жажды в жару диетолог назвала минеральную воду, предупредив, что не стоит ее пить крайне охлажденной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании 27 июня введены ограничения продажи пива, так как наметилась угроза дефицита из-за чрезмерного употребления пенного напитка футбольными болельщиками во время ЧМ-2018.