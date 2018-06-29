Москва, 29 июня, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Компания Telegram Messenger LLP получила разрешение на регистрацию товарного знака Telegram на территории России. Об этом 29 июня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заключение коллегии Роспатента.

Эмблема Telegram

Данная заявка Telegram на регистрацию товарного знака в России стала уже второй. В августе 2017 года Роспатент отклонил заявку компании на основани того, что название мессенджера ассоциируется со словом «телеграмма», которым пользуются и другие компании.

Администрация мессенджера подала возражение, в котором указала, что с отправкой телеграмм в стране работает только «Почта России», тогда как Telegram этим заниматься не планирует.

Сообщается, что при рассмотрении повторной заявки в Роспатенте также приняли во внимание, что товарный знак Telegram уже зарегистрирован в странах Евросоюза и в Грузии, а в Белоруссии и Таджикистане принят к регистрации.