Москва, 29 июня, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Сборная Панамы по футболу показала наихудший результат по итогам всех матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года, передаёт «Советский спорт».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Как сообщается, команда Панамы не смогла набрать ни одного очка в своей группе. Такой же результат показала и сборная Египта, однако она оказалась лучше панамцев по разнице забитых и пропущенных мячей.

Всего по итогам группового этапа своё выступление на чемпионате завершили 16 команд. Это сборные Саудовской Аравии, Египта, Ирана, Марокко, Перу, Австралии, Нигерии, Исландии, Сербии, Коста-Рики, Южной Кореи, Германии, Туниса, Панамы, Сенегала и Польши.