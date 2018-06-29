Москва, 29 июня, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018, проходящего в России, посетило 2,178 миллиона человек, сообщает Спорт-Экспресс.

Андрей Пронин ИА REGNUM На стадионе

Также пресс-служба ФИФА отмечает, что по состоянию на 21 июня было распределено более 2,6 миллиона билетов на матчи мундиаля.

Как сообщало ИА REGNUM, новость о сумасшедших ценах, доходящих до 50 тысяч рублей за билет на матч 1/8 финала в Ростове-на-Дону оказалась фальшивкой.