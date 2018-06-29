Вашингтон, 29 июня, 2018, 03:41 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео 28 июня провёл встречу с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

U.S. Department of State Майк Помпео и Иван Дуке

Как отмечается, Помпео поздравил Дуке с победой на президентских выборах и подтвердил «прочное партнёрство между Соединенными Штатами и Колумбией на основе общих демократических ценностей».

В ходе встречи стороны обсудили необходимость продолжения мер по сокращению культивирования коки и производства кокаина в Колумбии. Ещё одной темой переговоров стала ситуация в Венесуэле — Помпео и Дуке обсудили «поддержку венесуэльского народа в восстановлении демократии», говорится в пресс-релизе.

Напомним, днём ранее Майк Помпео сообщил, что США готовятся ввести дополнительные санкции против Венесуэлы.