Вашингтон, 29 июня, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить вывод американского военного контингента из Сирии, передаёт CNN.

U.S. Air Force Американский спецназ

По информации источников телеканала, глава Белого дома хотел бы, чтобы войска США покинули Сирию как можно скорее, и потому готов отдать юго-западные районы страны под контроль правительственных сил.

Сообщается, что встречным условием Вашингтона является закрытие Россией доступа Ирану к данным районам Сирии.

Напомним, встреча президентов России и США должна состояться 16 июля в Хельсинки.