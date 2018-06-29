Серпухов, Московская область, 29 июня, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Городской округ Серпухов Московской области стал претендентом на включение в туристический маршрут «Золотое кольцо России» на 2019 год, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Larithek Серпухов

Как уточняется, соответствующее решение было принято 28 июня на прошедшем в Костроме заседании Координационного совета при Министерстве культуры России.

«Это древний красивый город, которому почти 700 лет, православный центр, жемчужина для любителей истории, культуры нашей страны», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выразив уверенность, что включение Серпухова в «Золотое кольцо» даст новый импульс для развития туризма в Подмосковье.

Напомним, в состав «Золотого кольца» в настоящее время входят девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич.