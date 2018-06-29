Москва, 29 июня, 2018, 03:23 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» планируют к 2025 году снизить численность сотрудников компании до 709 тысяч человек, сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Сообщается, что, по отчету компании на первый квартал 2018 года, в «РЖД» числится 737 тысяч человек, соответственно число сотрудников, попадающих под сокращение, будет около 28 тысяч. Отмечается, что в отчете-презентации указывается более существенное сокращение — 42 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года депутат Госдумы РФ Вера Ганзя (КПРФ) высказала обеспокоенность сокращением проводников в РЖД.