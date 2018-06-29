Аннаполис, США, 29 июня, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе у редакции Capital Gazette в Аннаполисе повредил себе пальцы, чтобы полиция не смогла распознать его по отпечаткам пальцев, сообщает CBS.

Отпечатки пальцев

Полиция сообщила телеканалу, что подозревают в стрельбе белого мужчину в возрасте около 20 лет. Также сообщается, что у стрелка были длинные волосы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп принес соболезнования жертвам стрельбы в Аннаполисе в своем Twitter.