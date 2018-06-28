Менло-Парк, США, 29 июня, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Соцсеть Twitter анонсировала новый сервис Ads Transparency Center, позволяющий пользователям отслеживать рекламу, которая была показана в соцсети, сообщается в пресс-релизе компании.

Twitter

Отмечается, что новый сервис позволит добиться большей прозрачности по размещению рекламы в ходе избирательных кампаний в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня компании Google и Facebook были обвинены в несоблюдении закона о политической кампании, против них были поданы иски в суд штата Вашингтон.