Сан-Франциско, США, 29 июня, 2018, 02:42 — ИА Регнум. В новом обновлении приложения соцсети Instagram у пользователей появилась возможность добавлять звуковую дорожку к видео в Stories, сообщает пресс-служба соцсети.

Instagram

Пользователи также могут выбрать музыку еще до съемки видеоролика, тогда звуковая дорожка сразу наложится после того, как съемка видео закончится.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом обновлении Instagram у пользователей соцсети появилась возможность делать видеозвонки с количеством участников до 4 человек.