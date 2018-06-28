Москва, 29 июня, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Российские интернет-пользователи в ночь на 29 июня сообщают о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствую данные сервиса Down Detector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов и приложений.

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В частности, как сообщается, пользователи жалуются не проблемы при загрузке видео, у некоторых наблюдаются трудности со входом в социальную сеть.

Напомним, накануне наблюдались сбои в работе мессенджера Telegram по всему миру. Наибольшее количество жалоб на проблемы с использованием сервиса поступало от пользователей в Италии, на Украине, в Германии, Австралии, Финляндии и других странах.