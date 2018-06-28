Лос-Анджелес, США, 29 июня, 2018, 02:28 — ИА Регнум. В США на 85-м году жизни скончался американский писатель-фантаст Харлан Эллисон, передаёт газета Los Angeles Times.

David Dyer-Bennet Харлан Эллисон выступает на конференции по научной фантастике. 2006

Как сообщила юрист Кристин Валада со ссылкой на супругу писателя, Эллисон умер во сне в своем доме в Лос-Анджелесе. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

Харлан Эллисон является автором более двух тысяч рассказов, очерков и эссе. За свои произведения многократно становился лауреатом самых престижных премий в области начной фантастики, в том числе «Хьюго» и «Небьюла».

В 1980-х годах компания Orion — производитель фильма «Терминатор» в досудебном порядке выплатила писателю денежную компенсацию после того, как Эллисон обвинил авторов сценария фильма в плагиате двух его произведений.