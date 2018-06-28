Москва, 29 июня, 2018, 02:17 — ИА Регнум. Руководство Третьяковской галереи приняло решение об усилении мер безопасности после произошедшего в мае нападения на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

Andrey Третьяковская галерея

Как уточняется, во всех зданиях музея в настоящее время работают в усиленном режиме как собственная служба безопасности, так и сотрудники Росгвардиии.

Как передавало ИА REGNUM, 25 мая картина Ильи Репина в Третьяковской галерее подверглась нападению вандала. Посетитель разбил защитное стекло столбиком ограждения, в результате чего серьезно пострадали холст и рама картины. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

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