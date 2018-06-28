Москва, 29 июня, 2018, 02:10 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов установили рамки металлодетекторов на входе на улицу Никольская со стороны Лубянской площади, сообщает агентство городских новостей «Москва».

U.S. Department of State Металлодетекторы

Сообщается, что рамки установлены в целях обеспечения безопасности, так как на улице Никольская во время проведения мундиаля собирается большое количество людей. Также отмечается, что в случае необходимости металлодетекторы могут установить на других популярных у болельщиков улицах.

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