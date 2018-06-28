Висконсин, США, 29 июня, 2018, 02:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высказал соболезнования пострадавшим в перестрелке в редакции Capital Gazette в Аннаполисе. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Меня информировали о стрельбе в Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате перестрелки возле редакции Capital Gazette в Аннаполисе достигло пяти человек.