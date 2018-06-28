Калининград, 29 июня, 2018, 01:54 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес признался, что считает чемпионат мира в России лучшим из всех, на которых ему довелось присутствовать. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам матча сборных Бельгии и Англии, который состоялся 28 июня в Калининграде.

Football.ua Роберто Мартинес

«Я знаком с логистикой, и я знаю многое о чемпионатах мира. Я думаю, что это лучший чемпионат из тех, на которых я бывал», — сказал Мартинес.

Тренер бельгийцев также отметил, что ЧМ-2018 «производит очень хорошее впечатление о России и её жителях».

Напомним, 28 июня сборная Бельгии одержала победу над сборной Англии в последнем матче группового этапа ЧМ-2018 со счётом 1:0. В матчах 1/8 финала 2 июня Бельгия сыграет против Японии, а англичане встретятся с колумбийцами 3 июня.